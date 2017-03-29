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Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.