Александр Васильев показал Донецку свой телефон

Выступая на концерте в Донецке лидер группы "Сплин" не отрываясь от микрофона стал что-то изучать в телефоне. Некоторые поклонники поначалу несколько удивились: неужели любимый артист во время пения решил ответить на SMS-ки? Но потом Александр Васильев развернул свой смартфон к зрителям, чтобы те могли убедиться, что на экране - слова песни "Фибоначчи".

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