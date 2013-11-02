Диана Арбенина на концерте в Донецке оттаскала зайца за уши

В последний день октября группа "Ночные снайперы" представила в Донецке новую концертную программу "Выжить вопреки". Диана Арбенина спела дончанам любимые всеми старые хиты и новые песни. Поклонники забросали ее цветами, а одна зрительница подарила большого игрушечного зайца, которого во время финальной песни певица оттаскала за уши.

Интервью с Дианой Арбениной читайте на нашем сайте.