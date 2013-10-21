Гитарист "Uriah Heep" попал в тиски донецких женщин

21.10.2013 14:57

Кульминацией концерта легендарной рок-группы "Uriah Heep" в Донецке стала песня "Free 'n' Easy", под которую музыканты пригласили потанцевать на сцену молоденьких девушек. Солидные рокеры весьма удивились, когда эмоциональные дончанки устроили фотосессию со своими кумирами прямо на сцене, не желая выпускать гитариста Мика Бокса из объятий.

Подробнее о том, как проходил концерт и в чем причина неистовых порывов донецких фанов читайте на нашем сайте.


Фото Ольги Кононенко.

Теги: Донецк, концерт, рок, Uriah Heep
 
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