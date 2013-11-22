Илья Лагутенко отрывался на донецкой сцене

Вокалист "Мумий Тролля" на концерте, который состоялся в Донецке в рамках тура "SOS Матросу" поразил эмоциональным исполнением песен. Илья Лагутенко энергично тряс головой, корчил рожи, учил своих поклонников петь вместе с ним. Зрители, многие из которых пришли на выступление любимой группы в тельняшках, не остались равнодушными и отрывались в зале "Дружбы".

Интервью с Ильей Лагутенко и подробнее о концерте читайте на нашем сайте.