Как брутальные металлисты Accept призвали благословение на головы дончан

05.12.2013 17:22

Группа Accept, музыкантов которой по праву можно назвать ветеранами хэви-метала, отыграла большой концерт в Донецке. Пятидесятитрёхлетний гитарист Вольф Хоффманн с задором подростка два часа носился по сцене, а вокалист без труда заставил дончан петь вместе с ним старые хиты "Metal Heart", "Princess Of The Dawn" и отрываться под "Balls To The Wall". В финале концерта Марк Торнильо, внешне полностью соответствующий образу брутального рокера-хулигана, попрощался с публикой словами "Благослови вас Господь". А ударник Штефан Шварцманн бросил в зал барабанные палочки, за которые в толпе фанатов чуть не развязалась драка. 

Интервью с музыкантами Accept о том, что они делали в Донецке, об отношениях с Удо Диркшнайдером, и о альбоме "Stalingrad" читайте на нашем сайте.


Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, концерт, Accept
 
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