Как Юрий Шатунов усмирял донецких поклонниц

01.11.2013 13:22

Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, концерт, Юрий Шатунов
 
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