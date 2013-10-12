Невероятные возможности человеческого тела продемонстрировали в Донецке

На торжественном закрытии ХХ фестиваля "Звезды мирового балета" на сцене "Донбасс Опера" выступили знаменитые танцовщики из разных стран.

Артисты, в числе которых были Илзе Лиепа, Николай Цискаридзе и Андрей Писарев, поразили донецких зрителей не только своим артистизмом, но и удивительной пластикой тела, с легкостью выполняя сложнейшие па.

Подробнее о том, как проходил гала-концерт, читайте на нашем сайте.