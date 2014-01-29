Самого сильного человека планеты в Донецке переехал микроавтобус

29.01.2014 23:17

Знаменитый силач, уроженец Донбасса Дмитрий Халаджи впервые выступил в донецком цирке с трюками, шокирующими неподготовленного зрителя. Богатырь гнул подковы, с диким криком рвал толстенные цепи, голыми руками забивал гвозди в сковородку. Но больше всего дончан впечатлил момент, когда Дмитрия переехал микроавтобус, загруженный людьми.

Подробнее о новом представлении и о том, как зрителю в цирке можно заработать тысячу долларов, читайте на нашем сайте.


Фото Ольги Кононенко.

Теги: Донецк, цирк, Дмитрий Халаджи, силач
 
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