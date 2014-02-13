Топ-10 самых красивых поцелуев в кино

Одними из наиболее эмоциональных и запоминающихся моментов в фильмах являются сцены с поцелуями главных героев. В чеcть праздника всех влюблённых и наступающей весны редакция donbass.ua представляет вам эти красивые и знаменитые кадры.