Трофим в Донецке организовал шоу-балет и горячо целовался

22.04.2014 09:47

19 апреля в Донецке с концертом выступил известный российский бард Сергей Трофимов. Артист порадовал дончан своими хитами и новыми песнями с альбома "Чёрное и Белое". В финале концерта Трофим пригласил на сцену самых смелых девушек. Разумеется, дончанки не смогли оставить без внимания крепкого мужчину в самом расцвете сил, и бодро сплясали под весёлую песню "Текила".  После танца Сергей смачно расцеловал всех красавиц. 


Фото Ольги Кононенко

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, Трофим, женщины
 
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