"Уральские пельмени" выпороли дончанку прямо на сцене

На концерте в Донецке звёзды КВН "Уральские пельмени" не только сами шутили со сцены, но еще и активно привлекали зрителей участвовать в своих номерах. Дончане с удовольствием задавали вопросы юмористам на разминке, примеряли на себя роли героев фильма о войне, становились объектами розыгрышей и получали призы. Но больше всего аплодисментов получил номер, в котором зрительницу попросили сыграть женскую роль в пьесе "Козочка и пастушок". Не подозревающую подвоха девушку из зала, на несколько минут превратившуюся в домашнюю скотинку, Дмитрий Соколов под весёлую музыку ласково "отходил" прутиком. Впрочем, у донецкой "козочки" пастушья порка вызвала лишь весёлую улыбку.

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