В Донецк приехала говорящая собака и безумные мотоциклисты

Артисты Большого московского цирка на проспекте Вернадского привезли в Донецк программу, номера которой вызывают у зрителя выброс адреналина и неподдельное удивление.

Канатоходец без страховки ходил по тонкой проволоке с двумя прекрасными девушками на плечах, Юрий Ермолов жонглировал булавами, летая под куполом цирка, а мотоциклисты-каскадеры поразили дончан своим номером под названием "Шар смерти". Хохотать от всей души заставил зрителей номер Александра Ермакова "Собачья академия". Четвероногие ученики под руководством дрессировщика сидели за партами, считали, танцевали и даже читали по слогам.

Смотрите видео с выступлением говорящей собаки и читайте подробности о новой цирковой программе на нашем сайте.