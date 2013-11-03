В Донецк приехала говорящая собака и безумные мотоциклисты

03.11.2013 14:39

Артисты Большого московского цирка на проспекте Вернадского привезли в Донецк программу, номера которой вызывают у зрителя выброс адреналина и неподдельное удивление.

Канатоходец без страховки ходил по тонкой проволоке с двумя прекрасными девушками на плечах, Юрий Ермолов жонглировал булавами, летая под куполом цирка, а мотоциклисты-каскадеры поразили дончан своим номером под названием "Шар смерти". Хохотать от всей души заставил зрителей номер Александра Ермакова "Собачья академия". Четвероногие ученики под руководством дрессировщика сидели за партами, считали, танцевали и даже читали по слогам.

Смотрите видео с выступлением говорящей собаки и читайте подробности о новой цирковой программе на нашем сайте.


Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, цирк, Цирк Космос, собаки, мотоцикл, дрессировщик, клоун, пума
 
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