Владимир Зеленский в Донецке выпил по "соточке" с будущим зятем

В Донецке состоялся концерт замечательного юмористического коллектива "Студия Квартал 95". Несмотря на то, что ребята говорили на такие темы, которые в обычный день у сознательных граждан вызывают грусть-отчаяние-негодование, они делали это так, что дончане, заполнившие "Юность" под завязку, смеялись не переставая.