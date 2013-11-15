Вокалист "Brainstorm" забрал шарф у донецкого фаната

Вокалист группы "Brainstorm" перед тем, как исполнить на донецком концерте песню "На заре", записанную с Евгением Гришковцом и группой "Бигуди", попросил у зрителей какой-нибудь аксессуар. По словам Ренарса Кауперса, это нужно было того, чтобы музыкант мог "превращаться" в Гришковца для его партии. Отзывчивые дончане предложили улыбчивому латышу шерстяной свитер и теплый шарф. Свитер Ренарс оставил лежать на удачу, а шарфиком с удовольствием размахивал во время песни.

Подробнее о том, что группа "Brainstorm" делала в Донецке, читайте на нашем сайте.