Вокалисты "Х-фактора" шокировали дончан голосами и образами

Самые голосистые и харизматичные участники четвёртого сезона телешоу "Х-фактор" отправились в концертный тур по Украине. Донецк стал третьим городом, принимающим молодых вокалистов. Певцы удивили дончан не только своим вокалом, но и образами. Победитель шоу пухленький Саша Порядинский очень мило стеснялся перед микрофоном ведущей Инны Борисюк. Суровый бодибилдер Михаил Мостовой на сцене пел о любви, томно поигрывая внушительными бицепсами. Дарья Ковтун исполнила песню Елены Ваенги "Снег" так, что половина зрителей не смогла сдержать слёз. А "Триоду" пришёл обнять экстравагантный Саша Доллар, в честь концерта друзей надевший строгий костюм.

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