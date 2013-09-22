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Фестиваль "Парк кованых фигур 2013" подарил Донецку огромного кузнеца, пизанскую башню, китайскую пагоду и чудо-мельницу
Фото Ольги Кононенко
Теги: Донецк, кузнец, Парк кованых фигур
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