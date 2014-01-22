Противники Евромайдана в центре Донецка устроили поджог флагов

Акция в Донецке, посвящённая Дню Соборности Украины, начиналась вполне безобидно, а закончилась агрессивными столкновениями противников Евромайдана с правоохранителями и митингующими.

Молодые люди в капюшонах и спортивных костюмах криками в мегафон призывали жителей Донбасса не вестись на провокации. Одного из них задержали милиционеры за то, что он бросался яйцами, а трое неизвестных активисту Евромайдана облили лицо зелёнкой; из толпы в журналистов и правоохранителей летели презервативы с краской. Еще одна группа крепких парней принесла оппозиционные флаги и похоронные венки, которые под громкие крики молодёжи были сожжены на бульваре Шевченко.

Видео столкновений смотрите на нашем сайте.