Самые яркие эмоции из крещенской купели

19.01.2014 22:11

Тысячи человек в праздник Крещения Господня с самого раннего утра отправились на водоёмы Донецкой области, чтобы по доброй старой традиции окунуться в ледяную купель.

Желающих искупаться не остановило резкое похолодание: еще 18-го января жители Донбасса удивлялись плюсовой температуре воздуха, а 19-го ударил мороз. Корреспонденты donbass.ua побывали на самых популярных купелях региона: в Святогорске, на Карловском водохранилище, в селе Минеральном, в Артёмовске и Снежном и Мариуполе. Предлагаем подборку самых эмоциональных фотографий людей, погружающихся в холодную воду.


Фото Ольги Кононенко, Сергея Маринцева, Марии Титовой, Елизаветы Гончаровой, Валентины Постновой, Елены Харченко.

Теги: Донецкая область, Карловка, Святогорск, Снежное, Артемовск, Свято-Успенская Святогорская лавра, Ясиноватский район, Артемовский район
 
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