Диана Арбенина. "Демоны" (ВИДЕО)

28.08.2013 22:11

31 октября Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" представят в Донецке новую программу "Выжить вопреки".

Летом во время рок-феста в Днепропетровске Арбенина анонсировала гастрольный тур группы по Украине.

- Мы приедем осенью с программой «Выжить вопреки», которую мы откатали по России и загранице, а к вам пока ещё не доехали. Но всё впереди! - пообещала певица журналистам «Донбасса».

В ожидании любимой артистки предлагаем поклонникам новый клип на песню Арбениной «Демоны». Эта композиция стала саундтреком к историческому фильму «Распутин», главную роль в котором исполнил Жерар Депардье. Также в картине снялись Фанни Ардан, Владимир Машков, Филипп Янковский и Ксения Раппопорт. Лента демонстрировалась на закрытии Московского международного кинофестиваля-2013.



Теги: музыка, культура, шоу-бизнес, Ночные Снайперы, Диана Арбенина

 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Последнее видео
все видео →
Архив всех новостей
Последние фотогалереи
все фотогалереи →

Вверх