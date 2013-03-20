Джастин Тимберлейк - "Mirrors" (ВИДЕО)
Джастин Тимберлейк представил клип на второй сингл "Mirrors" c нового альбома "The 20/20 Experience".
Новое видео Тимберлейк посвятил своим бабушке и дедушке. В основу сюжета легла история их долгой любви - от юности и до самой старости. Сам певец появляется лишь на последних минутах и одиноко танцует среди зеркал.
Уильям и Сэди (дедушка и бабушка Тимберлейка) прожили вместе 63 года. Счастливый брак оборвала смерть Уильяма. Он скончался 29 декабря прошлого года, что стало тяжелым событием для Тимберлейка и его родных.
Новый альбом певца "The 20/20 Experience" поступил в продажу 15 марта. Ранее стало известно, что в ноябре может выйти вторая часть пластинки. Клип на первый сингл из нового альбома Тимберлейку снял Дэвид Финчер.
По материалам: korrespondent.net
Теги: США, музыка, альбом, Джастин Тимберлейк, родственник, клип
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