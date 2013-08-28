Елена Ваенга исполняет песню "Невеста" (ВИДЕО)

19 сентября Елена Ваенга приезжает в Донецк с новой программой.

В ней она представит как хиты из вышедщего в прошлом году альбома «Лена», так и новые песни 2013 года. Мы вживую услышим, как Елене удаётся петь от имени мужчины. Весной она записала трек «Невеста», автором которой является - уже несколько лет эту песню исполняет Александр Маршал. А пока - смотрим видео на упомянутую композицию.