Энтузиазм: Симфония Донбасса - Дзига Вертов (1930)

Сегодня - День украинского кино.

Отличный повод познакомиться с первым украинским (и вообще советским) звуковым фильмом "Энтузиазм: Симфония Донбасса", который был снят одним из основателей советского кинематографа Дзигой Вертовым в 1930 году.

Съёмки проходили на заводах и шахтах Донбасса.

Чарли Чаплин назвал эту ленту одной из самых впечатляющих звукозрительных симфоний.