Энтузиазм: Симфония Донбасса - Дзига Вертов (1930)

14.09.2013 12:25

Сегодня - День украинского кино.

Отличный повод познакомиться с первым украинским (и вообще советским) звуковым фильмом "Энтузиазм: Симфония Донбасса", который был снят одним из основателей советского кинематографа Дзигой Вертовым в 1930 году.

Съёмки проходили на заводах и шахтах Донбасса.

Чарли Чаплин назвал эту ленту одной из самых впечатляющих звукозрительных симфоний.



Теги: Донбасс, кино, фильм

 
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