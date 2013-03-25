Как снегопад парализовал Киев (ВИДЕО)

25.03.2013 15:03

Конец марта, а погода вовсе не весенняя. Украину накрыла снежная буря. Несколько областей страны борются с непогодой, но наиболее сложная ситуация - В Киеве. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Вашему вниманию подборка видео.


 

 

 

 

 

 



Теги: Украина, Киев, погода, снег, снегопад

 
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