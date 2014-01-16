Любовные похождения Анфисы Чеховой и её мужа (ВИДЕО)
Накануне Дня влюблённых, 13 февраля, в Донецке состоится премьера лирической комедии "Когда мужа нет дома".
В ней в главной роли блистает Анфиса Чехова. Ведущая телевизионного эротического шоу "Секс с Анфисой Чеховой" уже известна и как актриса ("Пять звезд", "Ржевский против Наполеона"). Вместе с 36-летней красоткой и молодой мамой в спектакле играет её супруг, 33-летний Гурам Баблишвили ("Институт благородных девиц", "Под прикрытием", "Глухарь"), а также другие актёры.
Действие комедии происходит вокруг большой двуспальной кровати. Героиня Анфисы тесно общается с любовником (его роль, разумеется, взял на себя Гурам). Тут возвращается муж из командировки… В общем, действо наполнено своеобразным юмором и анекдотичными ситуациями.
Теги: Донецк, культура, спектакль, Анфиса Чехова
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