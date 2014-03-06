Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО)

Появился новый официальный трейлер драмы Оливье Даана "Принцесса Монако" с Николь Кидман в роли Грейс Келли. Также в фильме снялись Тим Рот и Паз Вега.

В картине, которая откроет в этом году Каннский кинофестиваль, зрители увидят подробности личной жизни Грейс Келли и князя Монако Ренье III, а также попытки Грейс примирить свой королевский статус и материнство с актерским прошлым. Актриса впадает в отчаяние, когда попытки мужа модернизировать чахлое государство Монако встречают сопротивление со стороны президента Франции Шарля де Голля. Он пытается не только распространить налоговую систему Франции на крошечную страну, но и добиться от Монако подчинения силовыми методами.

Кроме того, режиссер Альфред Хичкок уговаривает Келли вернуться в кино. Звезда в депрессии и разрывается в сомнениях. Что выбрать - гламурную жизнь кинодивы или роль жены, матери и "политического талисмана"?

Как отмечают кинокритики, эта роль крайне важна для карьеры 46-летней Николь Кидман, которая призналась: "Это не байопик и не художественная документалистика. Это лишь крохотная часть жизни Грейс Келли, где она раскрывает свою человечность, страхи и слабости".

Премьера "Принцессы Монако" намечена на 22 мая.