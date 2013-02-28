"Океан Ельзи" - "Обійми" (ВИДЕО)

28.02.2013 17:01

Группа "Океан Ельзи" презентовала видео на песню "Обними".

Режиссер видео - обладатель MTV Video Awards - Говард Гринхол, известный по работе над клипами Muse, Pet Shop Boys, Стинга, Placebo, A-Ha и многих других.

Съемки проходили в старинном особняке 18-го века в Лондоне, где в свое время снимали клип Эми Уайнхауз и фильм "Король говорит".


По материалам: telegraf.com.ua

Теги: Украина, Великобритания, музыка, клип, съемки, Океан Ельзи

 
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