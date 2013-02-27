Оскар-2013. Фильм "Джанго освобождённый" - Django Unchained (ВИДЕО)

Спагетти-вестерн Квентина Тарантино «Джанго освобождённый», представленный в пяти номинациях на "Оскар", получил две награды — за лучший оригинальный сценарий и мужскую роль второго плана. Получив премию за лучший сценарий, Квентин Тарантино поблагодарил своих актёров, поскольку, по словам Тарантино, именно они, а не строчки на бумаге, делают героев запоминающимися, а историю — живой и трогательной. Невероятно, но австрийский актёр Кристоф Вальц, имя которого ещё несколько лет назад никому ни о чём не говорило, сегодня получил уже вторую в своей карьере премию «Оскар». Вальц очень волновался и словами из фильма благодарил Тарантино, который открыл его талант широкому зрителю. Свой первый «Оскар» Вальц получил три года назад за роль в «Бесславных ублюдках» Тарантино.

Сюжет: Действие фильма начинается в 1858 году, за три года до начала Гражданской войны. Купив пятерых рабов-мужчин на аукционе в Техасе, двое братьев-работорговцев сковали им ноги цепью и гонят на Дальний Юг. Среди рабов идёт Джанго (Джейми Фокс), который в наказание за побег был высечен кнутом и продан предыдущим хозяином на аукционе отдельно от его жены Брумхильды (Керри Вашингтон). Ночью в лесу группа встречается с доктором Кингом Шульцом (Кристоф Вальц), иммигрантом из Германии и охотником за головами, использующим свою бывшую профессию дантиста как прикрытие. Шульц хочет выкупить Джанго и, получив отказ, убивает одного из братьев Спек, а второго со сломанной ногой оставляет на растерзание освобождённым рабам.

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Доктор сообщает Джанго, что разыскал его, дабы тот помог ему опознать троих братьев Бриттл, кровожадных убийц, которые ранее служили надсмотрщиками на той же плантации, где когда-то трудился Джанго. В награду за помощь доктор обещает полностью освободить Джанго из рабства и помочь ему спасти Брумхильду. Шульц и Джанго разыскивают братьев в расположенном неподалеку поместье «Большого папы» Спенсера Беннетта (Дон Джонсон), где Джанго находит и убивает двоих членов банды, а подоспевший Шульц пристреливает третьего. Джанго неожиданно проявляет невиданную ловкость в обращении с огнестрельным оружием, и после убийства братьев Бриттл Шульц делает ему предложение сотрудничать с ним в охоте на особо опасных преступников, которое Джанго принимает.

Режиссер: Квентин Тарантино

Сценарий: Квентин Тарантино

В ролях: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л. Джексон, Уолтон Гоггинс, Деннис Кристофер.

Бюджет: $100 000 000

Время: 165 мин.



Интересные факты

В апреле 2007 года в интервью с The Daily Telegraph режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что хотел бы исследовать что-то такое, что ещё никем толково не исследовалось: "Я хочу сделать фильм про ужасные страницы истории Америки, связанные с рабством, причём хочу сделать это в жанре „спагетти-вестерна“. Я попытаюсь иметь дело с тем, с чем Америка ещё не имела дела, потому что она стыдится этого, и другие об этом не говорят, так как считают, что не имеют на это право».

Долгое время ходили слухи, что главную роль в картине исполнит Уилл Смит, но тот отказался, и появились другие претенденты — Идрис Эльба, Крис Такер и Терренс Ховард, которые также не смогли сыграть в фильме. В итоге роль Джанго исполнил Джейми Фокс.

На роли второго плана были заявлены Кристоф Вальц, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л. Джексон, Энтони ЛаПалья, Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн и некоторые другие. Первое время ходили слухи, что роль персонажа по имени Эйс Вуди сыграет Кевин Костнер, однако он отказался и Тарантино быстро нашёл ему замену — Курта Рассела. Тем не менее, в начале мая 2012 стало известно, что Курт Рассел, Саша Барон Коэн и Энтони Лапалья также покинули проект.

«Джанго» — первый фильм Тарантино без монтажёра Салли Менке, которая умерла в 2010 году. Фильм был смонтирован Фредом Раскиным, который работал помощником монтажёра в двух частях «Убить Билла».

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