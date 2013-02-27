Оскар-2013. Фильм "Линкольн" - Lincoln (ВИДЕО)

Историческая драма Стивена Спилберга «Линкольн» принесла уже третью награду исполнителю главной роли Дэниэлу Дэй-Льюису. Льюис стал первым актёром, который получил все три премии «Оскар» за главные роли. В прошлом Льюс также был награждён за роли в фильмах «Моя левая нога» (1990) и «Нефть» (2008). «Линкольн» был лидером по количеству номинаций, но из двенадцати категорий фильм Спилберга победил лишь в двух. Свою вторую статуэтку картина получила за работу художника-постановщика.

Сюжет: Биографическая лента о жизни шестнадцатого президента США Авраама Линкольна. Именно благодаря ему в стране завершилась кровопролитная Гражданская война и была внесена одна из важнейших поправок в Конституцию - «Прокламация об освобождении».

Режиссер: Стивен Спилберг

Сценарий: Тони Кушнер, Дорис Кернс Гудвин

В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Салли Филд, Дэвид Стрэтэйрн, Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Спэйдер, Хэл Холбрук

Бюджет: $65 000 000

Время: 150 мин.

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Интересные факты

Джон Логан и Пол Уэбб занимались ранними версиями сценария, прежде чем к проекту присоединился Тони Кушнер. Стивен Спилберг был впечатлен работой Кушнера в фильме «Мюнхен» (2005), что и послужило причиной его найма.

Стивен Спилберг выражал заинтересованность в том, чтобы вождя революции в его фильме исполнил актер Ремо Винченс.

Письмо миссис Биксби Авраама Линкольна было косвенным элементом сюжета в раннем фильме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (1998). Кроме того, «Геттисбергская речь» цитируется школьником в открывающей сцене другого фильма Спилберга — ленты «Особое мнение» (2002).

Лиам Нисон, долгое время приписанный к главной роли Авраама Линкольна, покинул проект, пояснив, что уже слишком стар для роли, которую требуется ждать несколько лет. Кстати, Дэниэл Дэй-Льюис, получивший эту роль, всего лишь на 5 лет моложе Нисона, хотя при этом он максимально близок по возрасту к своему персонажу, Линкольну, которому было 55-56 лет в тот период, в котором он изображен в фильме.

Стивен Спилберг уже работал над этим фильмом, когда он встретился с Дорис Кернс Гудвин и рассказал ей, что хочет снять фильм об Аврааме Линкольне. Она же рассказала ему, что только что закончила свою книгу «Команда соперников» (Team of Rivals). Спилберг прочитал ее и решил использовать в качестве основы для фильма.

Прадед Майкла Стэнтона Кеннеди был журналистом в городе, где жил его персонаж, Хирам Прайс. Когда снимали сцену, где принималась 13-я поправка, Кеннеди расплакался. Позже он рассказал Стивену Спилбергу о том, почему так произошло: «Мы находимся в этой комнате, воссоздаем один из самых важных моментов американской истории… А там, на балконе, с прессой сидел мой прадед».

Стивен Спилберг провел 12 лет в исследованиях к этому фильму. Он точно воссоздал резиденцию президента Авраама Линкольна, с теми же обоями и книгами, которые использовал Линкольн. Звук тиканья часов Линкольна в фильме — это звук его настоящих карманных часов. Часы Линкольна хранятся в Kentucky Historical Society во Франкфурте, штат Кентукки (не в Президентской библиотеке Линкольна). Эти часы он носил в день его убийства.

Рассказывая о своей роли Линкольна, Дэниэл Дэй-Льюис сказал: «Я никогда в жизни не чувствовал столь глубокой любви к человеку, которого я никогда не встречал. И я думаю, что, возможно, такое же впечатление Линкольн производил на большинство людей, которые интересовались его историей… Мне бы хотелось, чтобы его образ остался со мной навсегда».

В течение трех с половиной месяцев съемок Стивен Спилберг обращался к своим актерам как к их персонажам. Он называл Дэниэла Дэй-Льюиса господином президентом, Салли Филд — миссис Линкольн или Молли. Кроме того, каждый день на съемочной площадке он носил костюм: «Я думаю, я хотел войти в роль больше, чем кто-либо другой, хотел быть частью этого всего, потому что мы воссоздавали часть истории. И я не хотел выделяться и быть парнем в бейсболке из XXI века, я хотел слиться с актерами».

Во время продакшна в списке вызываемых на съемку актеров рядом со сценами с Авраамом Линкольном был указан Авраам Линкольн, а не исполняющий его роль Дэниэл Дэй-Льюис.

Салли Филд была полна решимости сыграть Мэри Тодд Линкольн. Она умоляла Стивена Спилберга дать ей возможность попасть на кинопробы вместе с Дэниэлом Дэй-Льюисом. Спилберг считал, что она слишком стара для этой роли, но Филд была непреклонна. Она вспоминала: «Я на 10 лет старше Дэниэла и на 20 лет старше, чем была тогда жена Линкольна. И Стивен сказал, что не видит меня в этой роли. Но я знала, что подхожу, и попросила его разрешить мне пройти прослушивание. Он любезно согласился, и Дэниэл был так мил, что прилетел со своей родины, из Ирландии, на кинопробы со мной. Я буду вечно благодарна ему за это».

Стивен Спилберг рассказал аудитории на предварительном показе в Манхэттене, что сценарист Тони Кушнер потратил около шести лет, работая над этим фильмом. Первоначально он был задуман как фильм-биография, который показывает полностью всю историю жизни Линкольна, но в итоге был сокращен до событий, связанных с принятием 13-й поправки, отменяющей рабство в США, и подробно описанных в книге Дорис Кернс Гудвин «Команда соперников» (Team of Rivals).

По словам Стивена Спилберга, это была идея Джеймса Спэйдера — показать хобби его персонажа (вырезание деревянной утки). Как показали личные исследования Спэйдера, это было одно из основных увлечений времен Гражданской войны в Америке.

В нескольких сценах в кабинете можно заметить трубку, висящую между потолком и столом. Это резиновый шланг, по которому природный газ (метан) из верхней системы освещения поступал в настольную лампу. Шланг иногда немного перемещается, как будто сам по себе. Это происходит из-за колебаний давления газовой системы.

После 10 лет работы режиссер Стивен Спилберг решил, что он будет «снимать этот фильм, только если Дэниэл Дэй-Льюис сыграет роль Линкольна, а если Дэниэл откажется, то съемок не будет».

В этом фильме Линкольн иногда обращается к своей жене Мэрри Тодд Линкольн по имени Молли. Это действительно было ласковое прозвище, которое Линкольн использовал в обращении к ней.

Произнося пламенную речь против Линкольна, Фернандо Вуд называет его «африканским королем Авраамом Линкольном». Этот эпитет основан на реальных брошюрах 1864 года с названием «Авраам Африканский I: Его тайная жизнь, выявленная под гипнозом, тайны Белого дома». Эта брошюра, напечатанная группой Copperheads (группа демократов из-за пределов Конфедерации, которая симпатизировала делу Конфедерации и противостояла Линкольну), утверждала, что Линкольн подписал контракт с Сатаной, чтобы захватить пост президента США и «разрушить свободу американского народа и развратить их гражданские устремления, обрушить на них свою хитрость и обмануть их двусмысленными речами и ложными обещаниями, чтобы прочно закрепить свою династию». Настоящий Фернандо Вуд состоял в группе Copperheads.

Дэниэл Дэй-Льюис первоначально отказался от роли Линкольна, отправив Стивену Спилбергу следующее письмо: «Дорогой Стивен! Было очень приятно просто посидеть и поговорить с вами. Я очень внимательно выслушал все ваши мысли об этой истории и, после того как прочел сценарий, могу сказать, что нахожу его — со всеми деталями, в которых он описывает эти монументальные события и вызывающие сострадание портреты всех основных героев — сильным и трогательным. Но я точно знаю, что смог бы взяться за эту работу только в том случае, если бы чувствовал, что выбора нет. Эта тема необъяснимо совпадает с очень личной необходимостью и очень специфичным моментом времени. В этом случае я скорее хотел бы быть зрителем, нежели участником. Так я чувствую это сейчас, хотя и не могу быть уверен, что мое отношение не изменится. Я рад, что вы занимаетесь этим фильмом. Желаю, чтобы вам хватило сил на этот проект, и примите мою искреннюю благодарность за то, что рассматривали мою кандидатуру. Дэниэл».

Во многих сценах используется современный 50-звездный флаг США. А в то время на нем должно было быть 25 либо 36 звезд.

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