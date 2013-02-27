Оскар-2013. Фильм "Мой парень – псих" - Silver Linings Playbook (ВИДЕО)

22-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень — псих! История оптимиста», который также номинировался на "Лучший фильм".

Сюжет: Проведя восемь месяцев в психиатрической больнице, бывший учитель возвращается в мир и в дом к своим родителям. Он потерял жену и работу, а вместе с ними и смысл жизни. Но однажды он встречает Тиффани, которая полностью преображает его жизнь.

Режиссер: Дэвид О. Расселл

Сценарий: Дэвид О. Расселл

В ролях: Брэдли Купер Дженнифер Лоуренс Роберт Де Ниро Джеки Уивер Крис Такер Анупам Кхер

Бюджет: $21 000 000

Время: 120 мин.

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Оригинальное название картины — «Сборник лучиков надежды» (англ. Silver Linings Playbook), которая взяла за основу одноимённый трагикомический роман Мэттью Куика.

Премьера фильма состоялась на Кинофестивале в Торонто 8 сентября 2012 года.

Картина была крайне тепло принята мировыми кинокритиками и удостоилась восьми номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм года. Перевоплощения всех ключевых актёров (Брэдли Купера, Дженнифер Лоуренс, Роберта Де Ниро и Джеки Уивер) также были отмечены номинациями, тем самым делая ленту первой с 1981 года, выдвинутой во всех актёрских категориях.

Изначально Дэвид Рассел планировал снять фильм с Винсом Воном и Зоуи Дешанель, но проект был отложен из-за занятости режиссера в фильме «Боец». Главную роль мог также получить Марк Уолберг. Анджелина Джоли также рассматривалась на роль в фильме.

также рассматривалась на роль в фильме. Энн Хэтэуэй была назначена на роль Тиффани Максвелл, но из-за конфликта в графике со съемками фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ей пришлось покинуть проект.

Съёмки начались в октябре 2011 года и проходили в штате Пенсильвания.

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