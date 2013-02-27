Оскар-2013. Фильм "Операция "Арго" - Argo (ВИДЕО)
24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась торжественная 85-я церемония вручения премии «Оскар», которая традиционно завершает кинематографический год. Фильмом года была признана картина Бена Аффлека «Операция «Арго». В копилке проекта ещё два "Оскара": за лучший адаптированный сценарий и монтаж.
Сюжет
Режиссер: Бен Аффлек
Сценарий: Крис Террио, Джошуа Бирмен, Тони Мендес
В ролях: Бен Аффлек Брайан Крэнстон Алан Аркин Джон Гудмен Виктор Гарбер Тейт Донован.
Бюджет: $44 500 000
Время: 120 мин.
"Оскар-2013": В Лос-Анджелесе состоялось главное кинособытие года (ФОТО)
Знаете ли вы, что...
- Сценарий для «Арго» (который использует ЦРУ в фильме) взят из так и не снятого фильма «Владыка света» (Lord of Light) по роману Роджера Желязны.
- ТВ-шоу с победной речью Теда Кеннеди на выборах кандидатов в Нью-Йорке и Коннектикуте было 25 марта 1980 года, а миссия была завершена 27 января.
- Помимо того, что название картины «Арго», которую снимают в этом фильме, пришло из греческой мифологии, еще это был корабль, на котором плыли Ясон и аргонавты, чтобы найти золотое руно.
- Для того чтобы придать фильму ощущение 1970-х, Бен Аффлек снимал его на обычную пленку, урезал кадры вполовину, а затем растягивал до 200%, чтобы увеличить зернистость. Он также скопировал движения камеры и шумные сцены в офисе из фильма «Вся президентская рать» (1976) для сцен, изображающих штаб-квартиру ЦРУ. Сцены на улицах Лос-Анджелеса он заимствовал из фильма «Убийство китайского букмекера» (1976).
- Когда этот фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто (Онтарио, Канада), он вызвал много критики по поводу того, что несправедливо минимизирована роль канадского правительства в оказании помощи шести американцам, которым обеспечивают защиту при побеге из Ирана. Бен Аффлек в итоге согласился и переписал заключительный текст, отметив, что операции ЦРУ активно содействовало правительство Канады, а дело стало отличным примером международного сотрудничества.
- Первоначально Бен Аффлек рассматривал Брэда Питта на роль Тони Мендеса, но из-за несогласованности расписаний ничего не вышло.
- На общем плане сцены взлетающего из Далласа в Лондон самолета показывают двухмоторный самолет, для которого не были разрешены трансатлантические рейсы до 1985 года.
- Морские пехотинцы в посольстве США носят боевую форму. Такая форма одежды была введена только после осени 1981-го.
- Когда швейцарский Боинг-747 взлетает, полицейские машины не отстают, хотя скорость самолета на взлете составляет 160-180 узлов (около 290-320 км/ч). Также они едут прямо за двигателем номер четыре, не испытывая воздействия реактивной струи.
- В сцене встречи в офисе Макса Клейна на книжной полке есть автобиография Сида Сизара — «Где я был?» (Where Have I Been?). Эти мемуары не были опубликованы до 1983 года.
- Тони Мендес носит Rolex Sea-Dweller DEEPSEA (номер 116660). Эти часы были впервые представлены в 2008 году (в 1980 году модель Rolex Sea-Dweller должна была иметь номер 1665).
"Оскар-2013": знаменитости показали настоящий голливудский шик (ФОТО)
По материалам: www.kinopoisk.ru
Теги: США, кино, Лос-Анджелес, премия, Бен Аффлек, Оскар
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