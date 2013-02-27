Оскар-2013. Фильм "Отверженные" - Les Miserables (ВИДЕО)

В этом году одним из лидеров «оскаровской гонки» был фильм «Отверженные». Мюзикл Тома Хупера одержал победу в трёх номинациях из восьми. Несмотря на наличие сложного пластического грима в фильмах «Хичкок» и «Хоббит: Нежданное путешествие», члены Киноакадемии присудили награду в категории «Лучший грим и причёски» именно «Отверженным». Картина также победила в номинации «Лучший звук». Хью Джекман не смог растопить сердца академиков, но работа Энн Хэтэуэй в этом сезоне, похоже, покорила всех — актриса получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, как и предсказывал ей её парнтёр по фильму Хью Джекман.

Сюжет: Действие развивается в начале XIX столетия. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все.

Режиссер: Том Хупер

Сценарий: Уильям Николсон, Ален Бублиль, Клод-Мишель Шонберг

В ролях: Хью Джекман Рассел Кроу Энн Хэтэуэй Аманда Сайфред Эдди Редмэйн Хелена Бонем Картер Саша Барон Коэн

Бюджет: $61 000 000

Время: 158 мин.

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Интересные факты

Эми Адамс, Джессика Бил, Марион Котийяр, Кейт Уинслет и Ребекка Холл рассматривались в качестве кандидаток на роль Фантины.

Скарлетт Йоханссон, Лиа Мишель, Люси Хейл, Ивэн Рэйчел Вуд, Эмили Браунинг и Хайден Панеттьери пробовались на роль Эпонины.

Эмма Уотсон пробовалась на роль Козетты, которую в конечном счете получила Аманда Сайфред.

Композитор Клод-Мишель Шонберг и поэты Герберт Крецмер и Ален Бублиль сочинили песню специально для фильма. Шонберг также писал для него фоновую музыку.

Энн Хэтэуэй на самом деле очень коротко остригли для сцены, где ее героиня продает свои волосы.

Хью Джекман значительно сбросил вес и отрастил настоящую всклокоченную бороду для сцен Вальжана-заключенного. К счастью, эти сцены были отсняты самыми первыми, и он смог побриться и набрать свой обычный вес для съемок сцен Вальжана.

Аманда Сайфред сказала в интервью, что ее прослушивания длились 4 месяца, прежде чем она получила роль Козетты. Она была в абсолютном неведении относительно других претенденток на эту роль, но постоянно слышала, что не подходит для этого мюзикла. Во время прослушивания Сайфред также играла роль Фантины. Она набрала хорошую вокальную и физическую форму, рассчитывая получить одну из ролей. После того как роль Фантины отошла Энн Хэтэуэй, Сайфред была дана роль Козетты.

Идея записи пения актеров вживую во время их игры, возможно, была воплощена еще до этого фильма, но то, каким образом это было реализовано, несомненно, уникально. У актеров были специальные наушники, через которые они слышали пианиста, играющего за кадром, чтобы четко попадать в ноты мелодии. Главным новшеством здесь стало то, что не было никаких предварительных отсчетов или заданного темпа, фортепьяно следовало за действиями актеров, а не наоборот. И такой подход действительно использовался впервые при экранизации мюзикла. Оркестровая музыка была добавлена уже в постпродакшне.

Энн Хэтэуэй в общей сложности сбросила 11 кг для своей роли Фантины, а Хью Джекман почти 14 кг для роли Вальжана-заключенного. Энн Хэтэуэй отказалась обсуждать, как она потеряла вес, чтобы сыграть умирающую Фантину. Как она призналась, ее методы были опасными для жизни и она не желает их рекламировать. Однако она подтвердила, что ела овсяную пасту во время этой диеты. Хью Джекман провел 36 часов без воды, чтобы выглядеть осунувшимся и изможденным заключенным.

Первоначально фильм получился длиной 4 часа и с 15-минутной сценой сражения. Но в итоге его урезали до двух с половиной часов.

Сцена, в которой Фантина подвергается нападению отвергнутого клиента, основана на реальном случае из жизни Виктора Гюго, после которого он и придумал Фантину. Гюго шел в офис своего редактора, когда столкнулся с молодым человеком, преследовавшим проститутку. Когда она отвергла его ухаживания, он толкнул ее на землю. А когда она стала отбиваться от него кулаками, он сразу позвал полицию, чтобы они арестовали «напавшую на него женщину». Гюго был уже немного знаменит в то время и замолвил за нее словечко, когда прибыла полиция, в результате ее не арестовали. Гюго сказал, что был в ужасе от несправедливости этой ситуации и начал думать о том, что у этой женщины могут быть маленькие дети, которые полностью от нее зависят. Так в его голове появился образ Фантины.

Энн Хэтэуэй настаивала на том, чтобы выполнить один трюк самостоятельно. Это трюк из сцены, где труп Фантины выбрасывают из окна в повозку (эту сцену вырезали в театральной версии). Режиссер Том Хупер и продюсеры заблаговременно наняли дублершу и не решались позволить Хэтэуэй самой сыграть в этой сцене. Но в итоге ей удалось убедить их, когда она заявила: «Не заставляйте меня говорить это… Ребята, я Женщина-кошка» (ее предыдущая роль в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012).

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