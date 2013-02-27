Оскар-2013. Фильм "Жизнь Пи" - Life of Pi (ВИДЕО)

Приключенческий фэнтези Энга Ли «Жизнь Пи» был представлен в одиннадцати номинациях на "Оскар" и одержал победу в четырёх, получив награды за режиссуру, спецэффекты, операторскую работу и оригинальную музыку. Это уже второй «Оскар» в карьере Ли за режиссуру — в 2006 году он был признан Киноакадемией лучшим режиссёром за фильм «Горбатая гора». В копилке Энга Ли также имеется статуэтка и за лучший иностранный фильм года — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2001).

Сюжет. Это захватывающая история о юноше, который, выжив в кораблекрушении, оказался на шлюпке посреди океана в компании нескольких диких зверей. Самый грозный попутчик - двухсоткилограммовый бенгальский тигр.

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Режиссер: Энг Ли

Сценарий: Дэвид Мэги, Янн Мартел

В ролях: Сурадж Шарма Ирфан Кхан Рейф Сполл Табу Адиль Хуссэйн Жерар Депардье.

Бюджет: $120 000 000

Время: 127 мин.



Интересные факты

В основе картины - одноименный роман, за который его автор, Янн Мартел, получил Букеровскую премию в 2002 году.

Персонаж Писин Молитор Патель (Пи) был назван в честь бассейна (Piscine Molitor) во Франции. Он находится рядом с парком «Булонский лес», между стадионами «Ролан Гаррос» и «Парк де Пренс». Этот бассейн был классифицирован как французский исторический памятник 27 марта 1990 года, после того как в 1989 году его закрыли.

Янн Мартел, автор книги, заявил, что вдохновение для написания романа пришло к нему предположительно после прочтения книги бразильского автора Моасира Скляра «Макс и семейство кошачьих» 1981 года, которая рассказывает о еврейско-немецком беженце, пересекшем Атлантический океан на одном судне вместе с ягуаром.

Персонаж Пи, которого сыграл актер Сурадж Шарма, на самом деле никогда не был в лодке с живым тигром. В большинстве сцен тигр был сделан при помощи технологий компьютерной графики, и лишь некоторые сцены как те, где тигр плавает в воде, были сняты с настоящим тигром.

Изначально даже не предполагалось, что актер Сурадж Шарма, который играет роль главного персонажа — Пи, будет проходить прослушивание, он просто подыгрывал своему брату на кастинге. В конечном итоге команда Энга Ли выбрала его из более чем 3,000 претендентов на главную роль.

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