Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!

Многочисленные донецкие поклонники фигурного катания и ледовых шоу в частности замерли в ожидании: совсем скоро в шахтёрскую столицу пожалует команда профессионалов высочайшего класса - олимпийские чемпионы, чьи коньки покорили мир! Именитые фигуристы прибудут с презентацией специальной программы "Ледниковый период - нам 10 лет!"

Среди участников - очаровательная Татьяна Навка, которая сменила на льду целую серию достойных партнёров. В её сегодняшней "копилке" - шикарные номера в паре с Романом Костомаровым. Алексеем Тихоновым: оба также приедут в Донецк. Кроме профессиональных танцоров на льду, мы увидим и сами оценим успехи артистов, которые только недавно стали на коньки: певицу и телеведущую Аниту Цой, знаменитого дрессировщика Аскольда Запашного, популярнейшего шоумена Дмитрия Хрусталёва.

Конечно, главным в этой замечательной компании по-прежнему является Илья Авербух: именно он десять лет назад основал продюсерскую компанию "Ледовая симфония", которая с тех пор ежегодно поставляет нам новые увлекательные проекты. Итоговый "выпуск", благодаря концертному агентству "Культурная революция", мы с вами увидим 25 февраля в 19.00 на ледовой арене "Дружба"!