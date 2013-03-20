Венгры показали складной скутер (ВИДЕО)
Венгры придумали складной скутер весом в 25 кг. Создатели обещают, что Moveo решит проблемы с парковкой навечно и является лучшим дополнением к общественному транспорту: вышел, собрал и поехал. Электроскутер заряжается за час от обычной розетки и может проехать до 40 км. Вот только собирать его не так просто, свидетельствует видео.
В сложенном состоянии скутер напоминает массивный чемодан. Еще одна часть - сиденье и спинка - образуют рюкзак. В этом состоянии все грязные части скутера закрыты специальными чехлами.
Разложите его - и можете ехать, радуется The Daily Mail. За динамику скутера отвечают два электромотора в колесах. Приехали - и не надо искать места для парковки, собрал и пошел, например, в офис.
Только вот сделать это не так просто. Даже у создателей возникают проблемы с фиксированием руля, а также сложности с тем, чтобы убрать чехол, в походном состоянии прикрывающий переднее колесо.
Глава создавшей прототип компании Antro Group Тамас Шлезак говорит, что сейчас венгры ищут инвестора для серийного производства. В розничной продаже Moveo будет стоить около 2,5 тысячи долларов.
По материалам: www.newsru.com
Теги: Венгрия, электричество, транспорт, скутер
- Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО)22:52
- Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО)23:03
- Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! 12:46
- Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира!20:58
- Любовные похождения Анфисы Чеховой и её мужа (ВИДЕО)16:05
- Энтузиазм: Симфония Донбасса - Дзига Вертов (1930)12:25
- Диана Арбенина. "Демоны" (ВИДЕО)22:11
- Группа "Би-2". "Молитва" (ВИДЕО)21:09
- Елена Ваенга исполняет песню "Невеста" (ВИДЕО)18:07
- Семимесячный ребенок встал на водные лыжи (ВИДЕО)14:45
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- Трофим в Донецке организовал шоу-балет и горячо целовался09:47
- Легендарный мировой рекорд Сергея Бубки на его глазах побил француз23:01
- Топ-10 самых красивых поцелуев в кино15:20
- Самого сильного человека планеты в Донецке переехал микроавтобус23:17
- "Уральские пельмени" выпороли дончанку прямо на сцене11:10
- Противники Евромайдана в центре Донецка устроили поджог флагов16:27
- Самые яркие эмоции из крещенской купели22:11
- Вокалисты "Х-фактора" шокировали дончан голосами и образами16:56
- Россияне в Донецке подожгли ледовую арену08:24
- Александр Васильев показал Донецку свой телефон17:51