В "Л/ДНР" готовят такой удар по гражданским, от которого "вспыхнет" весь Донбасс, - оккупанты пока скрывают правду01.01.1970 03:00
В скором времени на оккупированном Донбассе будут пересмотрены тарифы на коммунальные услуги. Главари "Л/ДНР" скрывают эту информацию из опасений социального взрыва. Об ударе, который оккупанты ... подробнее →
Единая церковь в Украине: США сделали заявление01.01.1970 03:00
США считают историческим событием результаты объединительного Собора в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний, передает Обозреватель . "Мы приветствуем ... подробнее →
ПриватБанк заявил о временном прекращении обслуживании карточек01.01.1970 03:00
В ПриватБанке будет проводиться обновление части архитектуры процесса банкинга. По этой причине в ночь на воскресение, 14 октября, будет прекращена работа карточной инфраструктуры. Как передает ... подробнее →
Щедрость не знает границ: «Укрзализныця» поразила украинцев нелепой «бесплатной услугой»01.01.1970 03:00
«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом ... подробнее →
Киберполиция разорила «гнездо» российских ботов01.01.1970 03:00
Украинская киберполиция совместно с компаниями ESET, Cys Centrum и CERT-Bund нашла в Украине сервер, управляющий большой бот-сетью. Как передает korrespondent.net ... подробнее →
Как стать членом комиссии по отбору кандидатов в новую патрульную полицию Мариуполя01.01.1970 03:00
Главное управление Национальной полиции в Донецкой области начинает прием заявок представителей общественности на участие в конкурсных комиссиях по отбору кандидатов в ряды новой патрульной полиции в ... подробнее →
Нет предела цинизму: Левченко заявил, что отстаивает интересы Украины01.01.1970 03:00
Экс-регионал, сбежавший за границу после падения режима Януковича, утверждает, что никогда не был пророссийским политиком. Он заявил, что считает себя украинским политиком, который отстаивает ... подробнее →
В Краматорске ряд квартир отключат от канализации01.01.1970 03:00
Более 25 абонентов-должников в Краматорске будут отключены от канализации. В рейд вышла спецбригада горводоканала. Работать эти специалисты будут с 17 по 21 июня. При помощи установки ... подробнее →
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