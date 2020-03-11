«Укрзализныця» удивила украинцев нелепой услугой, доступной для пассажиров ее поездов На днях в соцсетях появилась фотокопия памятки пассажирам, которую компания выпустила в этом ... подробнее →

В ПриватБанке будет проводиться обновление части архитектуры процесса банкинга. По этой причине в ночь на воскресение, 14 октября, будет прекращена работа карточной инфраструктуры. Как передает ... подробнее →

США считают историческим событием результаты объединительного Собора в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний, передает Обозреватель . "Мы приветствуем ... подробнее →

В скором времени на оккупированном Донбассе будут пересмотрены тарифы на коммунальные услуги. Главари "Л/ДНР" скрывают эту информацию из опасений социального взрыва. Об ударе, который оккупанты ... подробнее →

Киберполиция разорила «гнездо» российских ботов 01.01.1970 03:00 Украинская киберполиция совместно с компаниями ESET, Cys Centrum и CERT-Bund нашла в Украине сервер, управляющий большой бот-сетью. Как передает korrespondent.net ... подробнее →