Самая вредная поза для сна 29.08.2018 22:39 Данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, ... подробнее →

Ученые назвали возраст «максимального счастья» 29.08.2018 22:15 С возрастом усиливается чувство контроля. Специалисты из Бернского Университета в результате исследований пришли к выводу, что люди испытывают пик счастья в возрасте 60 лет, пишет ... подробнее →

В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 29.08.2018 21:45 Группировка «ЛНР» обязала религиозные организации пройти «процедуру государственной регистрации или легализации» до 15 октября 2018 года. Об этом говорится в правке к так называемому закону «О свободе совести и о религиозных ... подробнее →