ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ30.08.2018 22:31
На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на ... подробнее →
В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ30.08.2018 21:59
Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ без «письменного разрешения» и присутствия боевиков ... подробнее →
Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе30.08.2018 21:28
Возле здания Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины города Мариуполя уже несколько дней наблюдаются бесконечные очереди. Об этом сообщает монитор Благотворительного фонда ... подробнее →
Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой30.08.2018 20:59
В ходе реконструкции стратегически важных объектов еще два блокпоста в Бахмуте и Мангуше оснастили новейшим оборудованием. Таким образом переформатирование, согласно требованию командования ООС, ... подробнее →
Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области30.08.2018 20:32
Умер еще один участник незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . По его информации, скончавшийся Солодилов ... подробнее →
Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов30.08.2018 20:01
Родственникам выехавших из разграбленной боевиками "ДНР" хватит денег не только на успешный старт в стране "старшего брата", но и на ведение бизнеса, которое обеспечит родным главных карателей ... подробнее →
В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере30.08.2018 19:28
Институт модернизации содержания образования (ИМСО), ответственный за экспертизу и закупку пособий, реорганизуют из-за c нарушения сроков печати учебников, сообщают в Министрестве образования и науки ... подробнее →
В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики30.08.2018 18:59
Около года назад на глазах всей страны разыгралась драма, связанная с пленением сепаратистами "ЛНР" ультрас луганской "Зари", которые снимали видео уничтожения флагов террористической республики и ... подробнее →
Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие30.08.2018 18:32
Жителей оккупированных городов Донецкой области добровольно-принудительно приглашают на очередной митинг. Об этом сообщают пользователи cоциальной сети Twitter, передает donpress.com . ... подробнее →
Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году30.08.2018 18:00
В этом году Украина снова побеспокоилась о будущем выпускников школ из временно неподконтрольных территорий Донбасса. Абитуриентам, желающим поступить в ВУЗы, колледжи, техникумы Украины, были ... подробнее →
В Украине "амнистируют" незаконно построенные дома, дачи и гаражи30.08.2018 17:43
Министерство регионального развития запускает механизм "строительной амнистии" для ряда объектов недвижимости, в том числе гаражей, домов и дач, сообщает Обозреватель . "Этого решения ждут очень ... подробнее →
В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами30.08.2018 17:17
Во временно оккупированной Горловки с каждым днем ухудшается криминогенная обстановка. Дошло до того, что грабят и убивают беспомощных стариков — отбирают продукты. Вот что узнали « ... подробнее →
Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт30.08.2018 17:01
Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в первой части интервью " Апострофу " рассказал, в чем выгоды и угрозы от занятия украинскими военными населенных ... подробнее →
В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан30.08.2018 16:43
Во временно оккупированном Донецке в утреннее время в районе медицинского института прогремел мощный взрыв, который напугал дончан. Стало известно о раненном мужчине. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
"Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО30.08.2018 16:27
Сегодня в России скончался от недуга певец Иосиф Кобзон. Артист, которому был запрещен въезд в Украину после начала войны на Донбассе, открыто поддерживал агрессию против нашей страны, политику ... подробнее →
Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе30.08.2018 16:06
Жители временно оккупированного Енакиево страдают от ситуации в городе. Кроме разбитых танками дорог, в городе резко ухудшилась санэпидемическая ситуация. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
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- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты12:22
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"11:58
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют11:39
- Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением11:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»10:58
- В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе10:22
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