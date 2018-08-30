В ходе реконструкции стратегически важных объектов еще два блокпоста в Бахмуте и Мангуше оснастили новейшим оборудованием. Таким образом переформатирование, согласно требованию командования ООС, ... подробнее →

Возле здания Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины города Мариуполя уже несколько дней наблюдаются бесконечные очереди. Об этом сообщает монитор Благотворительного фонда ... подробнее →

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ без «письменного разрешения» и присутствия боевиков ... подробнее →

На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на ... подробнее →

Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области 30.08.2018 20:32 Умер еще один участник незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . По его информации, скончавшийся Солодилов ... подробнее →