Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее03.09.2018 22:41
Утро должно быть продуктивным. С чего начинается ваш день? Вероятно, с привычных и сонных потягиваний, водных процедур, чашечки бодрящего кофе с бутербродами, просмотра ленты социальных сетей и ... подробнее →
Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь03.09.2018 22:13
Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что чтение может существенно продлить жизнь человека и улучшить его когнитивные способности. Ученые считают, что ... подробнее →
«Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин03.09.2018 21:45
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы «сохранить лицо». Как информирует replyua.net , ... подробнее →
Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта03.09.2018 21:30
С 3 сентября во временно неподконтрольном Донецке график движения городского транспорта изменен в соответсвии с изменением комендантского часа. Об этом сообщает «администрация ... подробнее →
Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев03.09.2018 21:15
Курс доллара в будущем будет волновать украинцев так же, как и курс сербской динары или турецкой лиры. Ведущие экономисты отмечают: пока еще американская валюта остается главным инструментом для ... подробнее →
Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)03.09.2018 21:00
На Донбассе в период с 3 по 7 сентября этого года вблизи линии разграничения будут работать мобильные офисы «Ощадбанка». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением03.09.2018 20:45
Паранормальные способности открылись у девятилетнего ребенка. 9-летний Абу Тахир обладает необычной способностью. По его словам его кожа является источником электричества и если он возьмет в руки ... подробнее →
Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий03.09.2018 20:31
Из-за большого дефицита средств у Пенсионного фонда Украины размеры пенсий в солидарной системе будут постоянно сокращаться, в течение ближайших 2 — 3 лет в среднем на 10%, сообщает ... подробнее →
«Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат03.09.2018 20:15
Жителей оккупированной территории Донецкой области извещают о своевременном завершении начислений «пенсий». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе «министерства труда и ... подробнее →
Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон03.09.2018 20:00
Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков обратился к живому главарю "ДНР" Александру Захарченко в день его похорон. Текст обращения от имени Суркова опубликовал ... подробнее →
ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО03.09.2018 19:45
На неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом ... подробнее →
Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ03.09.2018 19:30
Миссия МВФ, составляя новый меморандум с Украиной, может прописать в документ введение абонплат на газ и тепло, а также повышение банковских гарантий вкладов. Об этом говорится в материале ... подробнее →
На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону03.09.2018 19:14
Недавно геологическое состояние земель Донбасса решили проследить с помощью спутников. Выяснилась ужасающая картина: оказывается, вся территория, на которой расположен Донецк, уже просела на четверть ... подробнее →
В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации03.09.2018 18:55
Член так называемого оперативного командования террористической «ДНР» Эдуард Басурин предположил, что так называемые власти «республики» объявят мобилизацию. Как ... подробнее →
Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов03.09.2018 18:38
Сегодня оккупированный поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел, в результате чего сгорели пять жилых домов. Так называемая «глава администрации» Зайцево Ирина Дикун ... подробнее →
Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты03.09.2018 18:20
Артерии нужно держать в форме. У вас повышенный уровень холестерина? Вы беспокоитесь о здоровье вашей сосудистой системы? Чтобы защитить свои сосуды, увеличьте потребление этих продуктов и ... подробнее →
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