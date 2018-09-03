Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее

03.09.2018 22:41

Утро должно быть продуктивным. С чего начинается ваш день? Вероятно, с привычных и сонных потягиваний, водных процедур, чашечки бодрящего кофе с бутербродами, просмотра ленты социальных сетей и ... подробнее →

Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь

03.09.2018 22:13

Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что чтение может существенно продлить жизнь человека и улучшить его когнитивные способности.  Ученые считают, что ... подробнее →

«Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин

03.09.2018 21:45

Министр иностранных дел Украины  Павел Климкин  надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы «сохранить лицо». Как  информирует replyua.net , ... подробнее →

Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта

03.09.2018 21:30

С 3 сентября во временно неподконтрольном Донецке график движения городского транспорта изменен в соответсвии с изменением комендантского часа. Об этом сообщает «администрация ... подробнее →

Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев

03.09.2018 21:15

Курс доллара в будущем будет волновать украинцев так же, как и курс сербской динары или турецкой лиры. Ведущие экономисты отмечают: пока еще американская валюта остается главным инструментом для ... подробнее →

Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)

03.09.2018 21:00

На Донбассе в период с 3 по 7 сентября этого года вблизи линии разграничения будут работать мобильные офисы «Ощадбанка». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением

03.09.2018 20:45

Паранормальные способности открылись у девятилетнего ребенка. 9-летний Абу Тахир обладает необычной способностью. По его словам его кожа является источником электричества и если он возьмет в руки ... подробнее →

Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий

03.09.2018 20:31

Из-за большого дефицита средств у Пенсионного фонда Украины размеры пенсий в солидарной системе будут постоянно сокращаться, в течение ближайших 2 — 3 лет в среднем на 10%, сообщает  ... подробнее →

«Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат

03.09.2018 20:15

Жителей оккупированной территории Донецкой области извещают о своевременном завершении начислений «пенсий». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе «министерства труда и ... подробнее →

Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон

03.09.2018 20:00

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков обратился к живому главарю "ДНР" Александру Захарченко в день его похорон. Текст обращения от имени Суркова опубликовал ... подробнее →

ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО

03.09.2018 19:45

На неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом ... подробнее →

Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ

03.09.2018 19:30

Миссия МВФ, составляя новый меморандум с Украиной, может прописать в документ введение абонплат на газ и тепло, а также повышение банковских гарантий вкладов. Об этом говорится в материале ... подробнее →

На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону

03.09.2018 19:14

Недавно геологическое состояние земель Донбасса решили проследить с помощью спутников. Выяснилась ужасающая картина: оказывается, вся территория, на которой расположен Донецк, уже просела на четверть ... подробнее →

В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации

03.09.2018 18:55

Член так называемого оперативного командования террористической «ДНР» Эдуард Басурин предположил, что так называемые власти «республики» объявят мобилизацию. Как  ... подробнее →

Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов

03.09.2018 18:38

Сегодня оккупированный поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел, в результате чего сгорели пять жилых домов. Так называемая «глава администрации» Зайцево Ирина Дикун ... подробнее →

Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты

03.09.2018 18:20

Артерии нужно держать в форме. У вас повышенный уровень холестерина? Вы беспокоитесь о здоровье вашей сосудистой системы? Чтобы защитить свои сосуды, увеличьте потребление этих продуктов и ... подробнее →

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