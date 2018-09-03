С 3 сентября во временно неподконтрольном Донецке график движения городского транспорта изменен в соответсвии с изменением комендантского часа. Об этом сообщает «администрация ... подробнее →

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы «сохранить лицо». Как информирует replyua.net , ... подробнее →

Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что чтение может существенно продлить жизнь человека и улучшить его когнитивные способности. Ученые считают, что ... подробнее →

Утро должно быть продуктивным. С чего начинается ваш день? Вероятно, с привычных и сонных потягиваний, водных процедур, чашечки бодрящего кофе с бутербродами, просмотра ленты социальных сетей и ... подробнее →

Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев 03.09.2018 21:15 Курс доллара в будущем будет волновать украинцев так же, как и курс сербской динары или турецкой лиры. Ведущие экономисты отмечают: пока еще американская валюта остается главным инструментом для ... подробнее →

В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением 03.09.2018 20:45 Паранормальные способности открылись у девятилетнего ребенка. 9-летний Абу Тахир обладает необычной способностью. По его словам его кожа является источником электричества и если он возьмет в руки ... подробнее →