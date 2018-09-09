Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком 09.09.2018 21:03 Боевики не применяли тяжелое вооружение за минувшие сутки, однако количество огневых атак на позиции ВСУ осталось практически на прежнем уровне. Как сказано в сообщении штаба ООС в Facebook, за ... подробнее →