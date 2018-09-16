В Интернете вызвал жаркие обсуждения снимок с вокзальной площади оккупированного Донецка. Дончане пришли в ужас от нынешнего вида площади. Сегодня она – один сплошной грязный базар, где ... подробнее →

Мариупольцы считают, что один час русского языка в школе — это мало. Русский язык постепенно исчезает из образовательного пространства в Украине. Согласно реформе в системе образования в ... подробнее →

Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли. Про це заявив ... подробнее →

Пострадавшие рассказывают, что воры выносят все: от кранов до неубранного с огородов урожая. Причем обворовывают даже дома в Донецке, комендантский час для преступников не преграда. О массовых ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области пытаются возродить порядки СССР, включая «комсомол» и «съезды». Вот что узнали ... подробнее →

Проект «Северный поток-2» имеет очевидную геополитическую подоплеку, поэтому понятна реакция США, а Украине нужно готовиться к сложному периоду жесткой конфронтации с Россией. Такое ... подробнее →

Возможной смерти нынешнего президента России Владимира Путина вряд ли будет стоить радоваться, поскольку его место может занять еще более агрессивно настроенная личность. Об этом в интервью " ... подробнее →

На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам 16.09.2018 17:49 По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Оккупанты, в свою ... подробнее →