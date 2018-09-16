"Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери16.09.2018 22:35
Пострадавшие рассказывают, что воры выносят все: от кранов до неубранного с огородов урожая. Причем обворовывают даже дома в Донецке, комендантский час для преступников не преграда. О массовых ... подробнее →
Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі16.09.2018 22:16
Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли. Про це заявив ... подробнее →
Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО16.09.2018 21:50
Мариупольцы считают, что один час русского языка в школе — это мало. Русский язык постепенно исчезает из образовательного пространства в Украине. Согласно реформе в системе образования в ... подробнее →
"На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете16.09.2018 21:19
В Интернете вызвал жаркие обсуждения снимок с вокзальной площади оккупированного Донецка. Дончане пришли в ужас от нынешнего вида площади. Сегодня она – один сплошной грязный базар, где ... подробнее →
Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина16.09.2018 20:45
Возможной смерти нынешнего президента России Владимира Путина вряд ли будет стоить радоваться, поскольку его место может занять еще более агрессивно настроенная личность. Об этом в интервью " ... подробнее →
Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство16.09.2018 20:21
Пользователи социальных сетей отметили знаковый момент начала активной поддержки российскими СМИ Юлии Тимошенко накануне старта президентской кампании в Украине. Известный мониторинговый центр ... подробнее →
Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией16.09.2018 19:48
Проект «Северный поток-2» имеет очевидную геополитическую подоплеку, поэтому понятна реакция США, а Украине нужно готовиться к сложному периоду жесткой конфронтации с Россией. Такое ... подробнее →
Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР16.09.2018 19:20
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области пытаются возродить порядки СССР, включая «комсомол» и «съезды». Вот что узнали ... подробнее →
"Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления16.09.2018 18:54
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия только после того возобновит уплату взносов в ПАСЕ и начнет диалог по Украине, как с РФ будут сняты санкции. Россия даже готова обсуждать после этого ... подробнее →
Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка16.09.2018 18:20
Российские боевики обстреливали силы ООС за минувшие сутки на луганском, светлодарском, горловском, мариупольском, донецком направлениях. Наибольшее напряжение на фронте сегодня наблюдается на ... подробнее →
На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам16.09.2018 17:49
По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Оккупанты, в свою ... подробнее →
На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой16.09.2018 17:31
При осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида. Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со ... подробнее →
В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства16.09.2018 17:08
Во временно оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах резко участились случаи мародерства. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →
Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16.09.2018 16:51
В еженедельном выпуске программы « Донбасс сегодня » журналисты ОТВД расскажут о таких темах: — Кого Кремль выбрал для управления оккупированными территориями? — ... подробнее →
На могиле Захарченко появились люди с автоматами: местные в недоумении16.09.2018 16:32
На кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе оккупированного Донецка террористы выставили охрану с оружием вокруг могилы экс-главаря ДНР Александра Захарченко. Соответствующие снимки с ... подробнее →
Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных в комендантский час16.09.2018 16:08
Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных без паспортов и за нарушение комендантского часа. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Боевики «ДНР» ... подробнее →
- Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»11:45
- Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери11:30
- Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье11:16
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь10:06
- В Мариуполе долги по квартплате можно будет отработать в ОСМД (ВИДЕО)08:45
- Важная информация! Переселенцы из Донбасса, жилье которых разрушено, смогут получить квартиры08:30
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ07:45
- В «ЛНР» грабят пожилых людей, получивших задолженность по украинской пенсии07:10
- Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой06:50
- В России заявили, что без «выборов ДНР» Донбасс может «погрузиться в хаос»22:15
- Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»11:45
- Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери11:30
- Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье11:16
- «Зеленый свет» для «евроблях»: депутаты в ноябре могут принять правила для ввоза в Украину авто на еврономерах11:00
- Ясиноватая: город заполнил сильный гул. Горожане в панике10:45
- Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"10:30
- Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов10:15
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь10:06
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- Ловите ласковое лето: украинцев предупредили о похолодании09:45
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками