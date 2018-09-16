"Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери

16.09.2018 22:35

Пострадавшие рассказывают, что воры выносят все: от кранов до неубранного с огородов урожая. Причем обворовывают даже дома в Донецке, комендантский час для преступников не преграда. О массовых ... подробнее →

Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі

16.09.2018 22:16

Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли. Про це заявив ... подробнее →

Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО

16.09.2018 21:50

Мариупольцы считают, что один час русского языка в школе — это мало. Русский язык постепенно исчезает из образовательного пространства в Украине. Согласно реформе в системе образования в ... подробнее →

"На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете

16.09.2018 21:19

В Интернете вызвал жаркие обсуждения снимок с вокзальной площади оккупированного Донецка. Дончане пришли в ужас от нынешнего вида площади. Сегодня она – один сплошной грязный базар, где ... подробнее →

Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина

16.09.2018 20:45

Возможной смерти нынешнего президента России Владимира Путина вряд ли будет стоить радоваться, поскольку его место может занять еще более агрессивно настроенная личность. Об этом в интервью " ... подробнее →

Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство

16.09.2018 20:21

Пользователи социальных сетей отметили знаковый момент начала активной поддержки российскими СМИ Юлии Тимошенко накануне старта президентской кампании в Украине. Известный мониторинговый центр ... подробнее →

Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией

16.09.2018 19:48

Проект «Северный поток-2» имеет очевидную геополитическую подоплеку, поэтому понятна реакция США, а Украине нужно готовиться к сложному периоду жесткой конфронтации с Россией. Такое ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР

16.09.2018 19:20

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области пытаются возродить порядки СССР, включая «комсомол» и «съезды». Вот что узнали ... подробнее →

"Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления

16.09.2018 18:54

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия только после того возобновит уплату взносов в ПАСЕ и начнет диалог по Украине, как с РФ будут сняты санкции. Россия даже готова обсуждать после этого ... подробнее →

Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка

16.09.2018 18:20

Российские боевики обстреливали силы ООС за минувшие сутки на луганском, светлодарском, горловском, мариупольском, донецком направлениях. Наибольшее напряжение на фронте сегодня наблюдается на ... подробнее →

На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

16.09.2018 17:49

По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Оккупанты, в свою ... подробнее →

На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой

16.09.2018 17:31

При осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида. Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со ... подробнее →

В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства

16.09.2018 17:08

Во временно оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах резко участились случаи мародерства. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →

Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО

16.09.2018 16:51

В еженедельном выпуске программы « Донбасс сегодня » журналисты ОТВД расскажут о таких темах: — Кого Кремль выбрал для управления оккупированными территориями? — ... подробнее →

На могиле Захарченко появились люди с автоматами: местные в недоумении

16.09.2018 16:32

На кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе оккупированного Донецка террористы выставили охрану с оружием вокруг могилы экс-главаря ДНР Александра Захарченко. Соответствующие снимки с ... подробнее →

Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных в комендантский час

16.09.2018 16:08

Главари «ДНР» обсуждают сроки арестов для задержанных без паспортов и за нарушение комендантского часа. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Боевики «ДНР» ... подробнее →

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