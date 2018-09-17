В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году17.09.2018 22:39
Согласно тексту проекта закона о госбюджете, в него на 2019 год заложено двукратное повышение минимальной пенсии. Так, предложено установить прожиточный минимум для лиц, утративших ... подробнее →
Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения17.09.2018 22:17
Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году Силы ООС будут освобождать оккупированные территории Донбасса по той же стратегии, как в 2014 был защищен Славянск Об ... подробнее →
Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал17.09.2018 22:03
Как недавно стало известно, из-за активной российской агрессии в акватории Азовского моря, власти Украинского государства решили не тянуть со временем, а немедленно предпринять меры и построить в ... подробнее →
Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды17.09.2018 21:48
Сегодня с двенадцати часов дня остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает официальный сайт компании «Вода Донбасса». ... подробнее →
На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен17.09.2018 21:37
Верховная Рада Украины с 18 по 21 сентября должна рассмотреть законопроекты, касающиеся соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба ... подробнее →
Кремль определился с новым главарем «ЛНР»17.09.2018 21:25
В Кремле определились с кандидатом на псевдовыборах в так называемой ЛНР. Скорее всего управлять боевиками продолжит и. о. главаря «республики» Леонид Пасечник. Об этом сообщают ... подробнее →
Украина разорвет ещё один договор с Россией17.09.2018 21:12
Украина разорвет договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Как сообщает replyua.net , такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства Украины ... подробнее →
Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической17.09.2018 20:55
Турецкая армия и президент Эрдоган готовы к военной конфронтации с Россией в сирийском Идлибе, где российско-сирийская коалиция готова начать штурм города. На данный момент Турция активно снабжает ... подробнее →
Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России17.09.2018 20:38
После гибели в Донецке Александра Захарченко прошло всего две рабочих недели, которые коренным образом поменяли расклад сил и средств в самопровозглашенной республике. Во главе "ДНР" новые лица, ... подробнее →
Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину17.09.2018 20:25
Президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы назвать имя своего преемника. С громким инсайдом о Беларуси выступил близкий к Кремлю ... подробнее →
Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег17.09.2018 20:10
Следующая неделя будет идеальной для отдыха на природе. Об этом рассказал Синоптик Владислав Билык. Нынешняя осень, как отмечают синоптики, теплее предыдущей на градус, а то и два. ... подробнее →
Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко17.09.2018 19:55
Лидер подпольного движения «Донецкая капелла» Андрей Чернышев признался в организации взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Об этом он написал в соцсети ... подробнее →
Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать17.09.2018 19:38
Далеко не все продукты одинаково хорошо переносят воздействие холода. Никто не станет спорить с тем, что заморозка - самый удобный способ сохранить продукты свежими бесконечно долго, ... подробнее →
У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект17.09.2018 19:20
В скором времени "Народный фронт" подготовит проект закона об обязательной регистрации иностранных агентов. Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, передает "Диалог.UA". Ранее был ... подробнее →
Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201917.09.2018 19:05
Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Об этом говорится в тексте объяснительной записки к проекту госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады, ... подробнее →
После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер17.09.2018 18:51
Последствия убийства «главы ДНР» Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над «республиками» Донбасса. Об этом ... подробнее →
- Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»11:45
- Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери11:30
- Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье11:16
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь10:06
- В Мариуполе долги по квартплате можно будет отработать в ОСМД (ВИДЕО)08:45
- Важная информация! Переселенцы из Донбасса, жилье которых разрушено, смогут получить квартиры08:30
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ07:45
- В «ЛНР» грабят пожилых людей, получивших задолженность по украинской пенсии07:10
- Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой06:50
- В России заявили, что без «выборов ДНР» Донбасс может «погрузиться в хаос»22:15
- Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»11:45
- Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери11:30
- Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье11:16
- «Зеленый свет» для «евроблях»: депутаты в ноябре могут принять правила для ввоза в Украину авто на еврономерах11:00
- Ясиноватая: город заполнил сильный гул. Горожане в панике10:45
- Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"10:30
- Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов10:15
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь10:06
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- Ловите ласковое лето: украинцев предупредили о похолодании09:45
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками