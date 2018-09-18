Несколько участников партии «Розумна сила» во главе с руководителем политсилы Александром Соловьевым поехали в оккупированный Луганск для встреч с местными жителями. Об этом на своей ... подробнее →

В Херсонской областной клинической больнице годами мертворожденных детей утилизировали как медицинские отходы. В Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и ... подробнее →

Назначенные на 11 ноября «выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей должны обеспечить порядок и управляемость, заявил полпред РФ на ... подробнее →

Синоптики прогнозують, що зима, яка наближається виявиться найбільш студеною за ціле століття. Торкнеться вона всіх країни світу. Наприклад, в Західній Європі вже почали відповідну підготовку до ... подробнее →

Специалисты по эпидемиологии питания из Каролинского института заявили о том, что продолжительность жизни напрямую зависит от рациона питания, и лучшей диетой для долголетия является так называемый ... подробнее →

Боевики "ДНР" и российсое ТВ в очередной раз опозорились фейком с информацией о попытке убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке. Выяснилось, что признавшийся в подготовке убийства ... подробнее →

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить физлицам покупку иностранной валюты через интернет. Такая норма содержится в проекте структуры валютного регулирования, которое вступит в силу ... подробнее →

В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались ... подробнее →

Никем не признанная “ДНР” в своём репертуаре. Здесь расплачиваются с долгами путем увольнения, а то и ликвидации. К слову, “батальон” Прилепина так же не миновали ... подробнее →

Институт национальной памяти не собирается какие-либо переименования населенных пунктов страны после того, как ВРУ проголосует за декоммунизацию оставшегося десятка. Такое заявление сделал Владимир ... подробнее →

Происшествие во временно оккупированном группировкой "ЛНР" Алчевске произошло вечером 17 сентября. Около 20:30 в городе прогремел сильный взрыв, серьезно переполошивший местное население. ... подробнее →

Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины 18.09.2018 18:05 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла изменения в Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», которыми ... подробнее →

Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша» 18.09.2018 17:40 В ходе конкурса на избрание инвестиционных советников на приватизацию «Азовмаша» не поступило ни одной заявки от инвестиционных советников, потому приватизацией этого предприятия ... подробнее →