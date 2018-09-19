Названо самое смертоносное заболевание в мире19.09.2018 22:00
Каждый четвертый является носителем. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита ... подробнее →
В Кривом Роге местный житель торговал оружием из зоны ООС. СБУ19.09.2018 21:46
Сотрудниками службы безопасности был задержан житель Кривого Рога , которого обвиняют в нелегальном сбыте оружия и боеприпасов, в том числе и вывезенных из зоны Операции объединенных сил. Об ... подробнее →
Впервые в Украине: в Днепре появился единый электронный проездной билет19.09.2018 21:30
Единый проездной на трамвай и троллейбус на день, неделю или месяц появился в Днепре. Об этом написала заместитель городского главы Днепра Яника Мерило. Если вы хотите бесконечно кататься весь ... подробнее →
«Будет очередной этап напряжения»: в Украине рассказали о негативных последствиях после разрыва Договора о дружбе с Россией19.09.2018 21:10
Как сообщает replyua.net , бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж рассказал о страшных последствиях, которые могут произойти после того, как Украина выйдет с Договора о ... подробнее →
Раздражающий фактор: Стрелков (Гиркин) рассказал об отношении к Пушилину в «ДНР» и Москве19.09.2018 20:55
Назначение Дениса Пушилина «исполняющим обязанности главы ДНР» – крайне не удачное с точки зрения роли Пушилина и его авторитета на территории «республики». Об этом в ... подробнее →
Названы главные правила здорового ужина19.09.2018 20:38
Не все продукты полезно употреблять вечером. Специалисты говорят, что вечером еда не должна содержать тяжелых для пищеварения и обладающих стимулирующим действием продуктов, сообщает ... подробнее →
Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?19.09.2018 20:20
Согласно действующим нормам, бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на вызов в городе – за 10 минут, а в сельской местности – за 20 минут. Но этот норматив часто не ... подробнее →
Квартирный учет для переселенцев: Как принятый законопроект №7304 на практике поможет ВПЛ19.09.2018 20:01
Верховная Рада Украины 18 сентября приняла законопроект №7304 «О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения"», который дает возможность ... подробнее →
В оккупированном Донецке захватывают квартиры19.09.2018 19:48
В управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН сообщают о случаях захвата квартир в оккупированном Донецке. Об этом говорится в докладе ООН за период с 16 мая по ... подробнее →
Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19.09.2018 19:30
Почему после мытья волос не следует заворачивать голову в полотенце. Многие в начале осени замечают, что волосы стали тусклыми и ломкими. В этом нет ничего удивительного: летнее солнце действовало ... подробнее →
В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН19.09.2018 19:17
На временно неподконтрольной украинским властям части Луганской области незаконные вооруженные формирования продолжают практику «превентивного задержания», пытают задержанных и не ... подробнее →
Венгрия выдает украинцам Закарпатья паспорта под присягу – СМИ19.09.2018 18:57
Граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, трижды повторяя клятву на фоне венгерского флага На Закарпатье, в городе Берегово консульство Венгрии выдает гражданам Украины ... подробнее →
Ученые нашли вещество против облысения19.09.2018 18:40
Сандалор одновременно увеличивал рост волос. Вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека, выяснили ученые ... подробнее →
В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов19.09.2018 18:20
На оккупированной части Донетчины с 24 сентября по техническим причинам будет прекращено вещание семи телеканалов. В пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР» ... подробнее →
Кабмин анонсировал очередное подорожание алкоголя и сигарет: цифры19.09.2018 18:04
Кабинет министров запланировал новое повышение акцизов на сигареты и алкоголь в Украине. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, передает Сегодня . Так, акцизный ... подробнее →
«Урезали норму привозной воды до 16 литров»: жители аннексированного Крыма сообщили о новой проблеме19.09.2018 17:50
Как сообщает replyua.net , на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым снова проблемы с питьевой водой. По словам местных жителей, так называемые власти полуострова ... подробнее →
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