В зоне ООС погиб участник НВФ Быков Денис Александрович из Золотого Луганской области. Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщает, что Быков родился 31/08/89 в Золотом ... подробнее →

Ученые огласили ужасающий прогноз для всех людей европеоидной расы. От страшных болезней пострадает каждая вторая женщина. Ученые из Нидерландов предрекли сотням миллионов европейцев деменцию, ... подробнее →

Экс-президент Франции Франсуа Олланд уверен, что единственный путь возврата Донбасса под контроль Украины - переговоры. С громким заявлением Олланд выступил в интервью украинскому телеканалу ... подробнее →

Пару дней назад Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) официально обратилось к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать ... подробнее →