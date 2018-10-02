Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?02.10.2018 23:02
Пару дней назад Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) официально обратилось к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать ... подробнее →
"Бесспорно предан "нормандскому формату"", - Олланд назвал единственный способ прекращения войны на Донбассе. ВИДЕО02.10.2018 22:35
Экс-президент Франции Франсуа Олланд уверен, что единственный путь возврата Донбасса под контроль Украины - переговоры. С громким заявлением Олланд выступил в интервью украинскому телеканалу ... подробнее →
Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт02.10.2018 22:16
Ученые огласили ужасающий прогноз для всех людей европеоидной расы. От страшных болезней пострадает каждая вторая женщина. Ученые из Нидерландов предрекли сотням миллионов европейцев деменцию, ... подробнее →
В ОРЛО погиб наемник из Золотого02.10.2018 21:55
В зоне ООС погиб участник НВФ Быков Денис Александрович из Золотого Луганской области. Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщает, что Быков родился 31/08/89 в Золотом ... подробнее →
Кто останется без пенсий в Украине: проверку Минфина пройдут не все02.10.2018 21:24
В Украине без пенсии в следующего году могут остаться не только те, кто не сможет выполнить новые требования по стажу, но и украинцы, живущие длительное время за границей, некоторые переселенцы и те, ... подробнее →
В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса02.10.2018 21:06
В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, появился дешевый и очень опасный новый наркотик "Микс". О смертельной опасности для молодежи Донецка и всего оккупированного Донбасса рассказал ... подробнее →
Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой02.10.2018 20:45
На заре 2000-х пластиковые окна были обязательным атрибутом так называемого «евроремонта», сейчас же они установлены едва не в каждой второй квартире, пишет novate. Тепло- и ... подробнее →
«Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО02.10.2018 20:29
Россия должна официально признать ОРДЛО независимыми и начать официально поставлять туда оружие и войска. Об этом заявил депутат нелегитимной Госдумы РФ Леонид Калашников, передает donpress.com ... подробнее →
мСовременный ''нацизм'': как в Украине ударят по ''русскому миру''02.10.2018 20:02
В Украине планируют официально приравнять идею “русского мира” к нацистской. Изменения уже внесены в Верховную Раду группой народных депутатов. Если законопроект будет принят - на ... подробнее →
С кем воюет Россия на Донбассе02.10.2018 19:39
30 сентября, на Донбассе произошла настоящая трагедия. Здесь на окраине города Горловка произошел взрыв российской противопехотной мины, который унёс детские жизни. Четверо подростков стали жертвами ... подробнее →
Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"02.10.2018 19:13
Как только Украина станет экономически привлекательной для инвесторов, и в страну пойдут капиталы, то жители Крыма сразу же захотят отказаться от России. Об этом заявляет политический эксперт ... подробнее →
Зима близко: украинцы массово публикуют просьбы о помощи на сайтах обьявлений02.10.2018 18:55
Переселенцам нужны крупы и консервация, а сельчанам — сыпучий мусор для ремонта дорогС приходом осени все больше украинцев стали просить помощи у сограждан, публикуя свои просьбы на сайтах ... подробнее →
Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование02.10.2018 18:36
В подсолнечниках, которые выращивает агрохолдинг «Кернел» для дальнейшего производства масла «Чумак», «Щедрый дар» и «Стожар» обнаружен опасный для ... подробнее →
Во Франции арестован украинский грузовик с водителем: французская таможня была потрясена секретным грузом02.10.2018 18:19
Во Франции сотрудники местной таможни остановили грузовик с украинской регистрацией, в котором два голландца перевозили кокаин на сумму 52 млн евро. Информацию об этом сообщают французские СМИ. ... подробнее →
В Фащевке замечен странный железнодорожный состав02.10.2018 18:04
Во временно оккупированной Фащевке замечен железнодорожный состав с углем и железной рудой. Однако, в каком направлении должен был двигаться состав, неизвестно. Вот что узнали «Ведомости ... подробнее →
Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж02.10.2018 17:37
Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что НАТО вмешается в войну в Украине при одном условии. «Если войска Путина начнут широкомасштабное ... подробнее →
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