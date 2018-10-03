Березовец о Донбассе: ""Минск" мертв. Путин потерял управление и не знает, что делать"

03.10.2018 22:31

Уход из Трехсторонней контактной группы экс-президента Украины Леонида Кучмы - очень настораживающий сигнал. С предупреждением о планах агрессора по Донбассу выступил в Facebook известный ... подробнее →

Кому в Украине пенсию пересчитают автоматически, а кому – по заявлению

03.10.2018 22:09

Прошел ровно год с того времени, когда после внедрения пенсионной реформы более чем половине пенсионеров пересчитали пенсии, увеличив их размер. Кто-то остался очень довольным, а у кого-то размер ... подробнее →

КПВВ Донетчины могут отключить от электроснабжения

03.10.2018 21:48

Контрольно-пропускным пунктам на Донетчине скоро могут отключить элекроэнергию из-за проблем по оплате коммунальных услуг. Про это заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации ... подробнее →

Ушедшие в вечность Герои сентября – названы имена защитников Украины, убитых российскими боевиками на Донбассе

03.10.2018 21:32

В прошедшем сентябре Украина потеряла в боях за Донбасс восьмерых отважных Героев. Самому младшему из погибших было только 20 лет. Самому старшему – всего 48 лет. Кадры с погибшими ... подробнее →

В ООС рассказали, как боевики нарушают Минские соглашения

03.10.2018 21:18

За сегодняшний день поддерживаемые Кремлем донбасские боевики пять раз атаковали украинские позиции, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, передает segodnya.ua . "В течение ... подробнее →

У переселенцев из Донбасса низкий уровень доверия к украинским политикам. Исследование

03.10.2018 20:59

Самый высокий уровень доверия среди внутренне перемещенных лиц у президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра обороны Степана Полторака. Об этом говорится в ... подробнее →

Разведка Минобороны Украины: Кремль усиливает свою оккупационную армию и тайно готовится к наступлению

03.10.2018 20:41

Командование российской армии скрыто наращивает подготовку своих военных на захваченном Донбассе к наступлению. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь ... подробнее →

Пасечник и Пушилин рассказали, как будут «развивать экономику» ОРДЛО

03.10.2018 20:19

Главари оккупированных территорий Донбасса должны объединить усилия по борьбе с коррупцией и развитию экономики ОРДЛО. Об этом сегодня во время встречи с и.о. главаря «ЛНР» Леонидом ... подробнее →

"Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко

03.10.2018 20:11

На уничтоженного Захарченко после его смерти обрушилась "несправедливая" критика. Главарь боевиков это не заслужил и имел право так поступать, как он поступал. Об этом в интервью российским СМИ ... подробнее →

Бойцы ВСУ нанесли серьезный урон НВФ. ВИДЕО

03.10.2018 19:48

Подразделения ВСУ ответным огнем накрыли позиции «ДНР» с воздуха, подорвав при этом их боекомплект и полностью уничтожив огневую точку. Об этом сообщил офицер ВСУ и украинский блогер ... подробнее →

ВСУ подорвали грузовик "ДНР" с боеприпасами с воздуха: в результате мощного взрыва погиб командир боевиков

03.10.2018 19:27

В Сети опубликовано видео, как в результате блестящей операции украинские военные уничтожили грузовик российских военных, который подвозил на передовую для террористов снаряды и боеприпасы. В ... подробнее →

Один из «кандидатов в президенты» послал нардепов «в ср*ку». ВИДЕО

03.10.2018 19:10

Шоумен Владимир Зеленский, чей "президентский" рейтинг в сентябре неожиданно вырос, записал видеообращение, в котором прокомментировал скандал с нардепом от БПП Олегом Барной. Тот, напомним, в ... подробнее →

Из «ЛНР» в Россию вывозятся стройматериалы

03.10.2018 18:50

Отмечается вывоз в РФ с территории районов, контролируемых «ЛНР», стройматериалов (кирпич, двери, окна, кровля) из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома. О ... подробнее →

О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО

03.10.2018 18:31

Аналитическое объединение « Кальмиусская группа » презентовало результаты третьей волны исследования под названием «Государственная информационная политика в условиях российской ... подробнее →

Возле Докучаевска идет активное перемещение артиллерии боевиков

03.10.2018 18:14

Северо-восточнее Докучаевска наблюдалось перемещение артиллерии противника. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в ... подробнее →

Пушилин поехал в Луганск на встречу с Пасечником

03.10.2018 17:57

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин сегодня прибыл в оккупированный Луганск для встречи с и.о. «главы ЛНР» Леонидом Пасечником. Об этом сообщили СМИ оккупантов. По данным ... подробнее →

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