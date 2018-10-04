В Мариуполе заработал электронный кабинет пациента

04.10.2018 22:48

В Мариуполе начал работу сервис «Персональный электронный кабинет пациента». Сервис доступен на мариупольском портале «MedKontrol, сообщает mrpl.city . Жители с его помощью смогут ... подробнее →

Россия милитаризирует Азовское море и планирует учения возле Мариуполя

04.10.2018 22:18

Российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Ейск, ... подробнее →

Информация для переселенцев: форма заявления о постановке на учет ВПЛ обновлена

04.10.2018 21:48

Министерство социальной политики Украины обновило форму заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Изменения утверждены приказом от 23 августа 2018 года №1216, вступающим в ... подробнее →

Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"

04.10.2018 21:22

Недавно в прямом эфире российского ТВ показали карту Украины с областями, которые якобы должны отойти России и Польше, согласно расчетам путинских "специалистов". На карте западная часть Украины ... подробнее →

Выборы в ОРДЛО: участники НВФ будут голосовать по «временным документам» — ГУР Минобороны

04.10.2018 20:54

Для обеспечения «массовости» на так называемых «выборах» в ОРДЛО представители оккупационной власти планируют привлечь «военнослужащих» «армий» ... подробнее →

Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь

04.10.2018 20:25

Всем хорошо известен неприличный жест, который в русском языке называют «фак»: выставленный средний палец руки. И хотя в наш обиход он вошёл всего лет тридцать назад, этот способ ... подробнее →

Знаменитый боксер погиб в аварии. ВИДЕО

04.10.2018 19:57

2 октября в Италии в ДТП погиб экс-чемпион мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе и по версии WBC в полутяжелом весе немец Грациано Роккиджани, сообщает Апостроф со ссылкой на Spiegel ... подробнее →

Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон

04.10.2018 19:22

На оккупированной территории Донетчины отопительный сезон должен начаться по плану. Об этом сегодня сообщил врио главаря «ДНР» Денис Пушилин. Так, он отметил: «Сегодня были ... подробнее →

"Выслужиться перед кураторами любой ценой", - Губарев, съездив в Москву, "наехал" на конкурента Пушилина

04.10.2018 18:48

"Предвыборная" гонка в террористической "ДНР" идет полным ходом. Кандидат в главари "республики" Павел Губарев уже угрожает конкуренту Денису Пушилину. Губарев в своем telegram-канале обнародовал ... подробнее →

Рада сделала первый шаг к тотальной украинизации: подробности

04.10.2018 18:14

Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№5670-д). За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат. ... подробнее →

«Захарченко убила Украина». Пушилин дал интервью польской газете

04.10.2018 17:46

Польская газета Rzeczpospolita опубликовала интервью с врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина, в котором тот заявил, что на Донбассе нет российской армии. По словам Пушилина, тогда ... подробнее →

"Закарпатье уйдет в Венгрию, Львов – в Польшу", - Клинцевич снова пугает Украину последствиями разрыва с Россией

04.10.2018 17:24

В эфире российского телеканала Франц Клинцевич занимался любимым делом большинства пропагандистов РФ – фантазировал о том, как "развалится" украинское государство. Член Совфеда уверяет: ... подробнее →

Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

04.10.2018 16:58

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и ... подробнее →

Конфликт обостряется: Венгрия высылает украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева

04.10.2018 16:38

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu, передает УП. По его словам, он ... подробнее →

Прилепин пообещал учредить «день донецкого ополченца»

04.10.2018 16:21

Воевавший на стороне оккупантов ОРДО российский писатель Захар Прилепин, на своей странице в соцсети опубликовал фото с Чеченской войны и заявил, что продолжил «военную карьеру» в боевых ... подробнее →

Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание

04.10.2018 16:16

Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой ... подробнее →

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